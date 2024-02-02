В РПЦ прокомментировали заявление священника, призвавшего россиянок рожать больше солдат

Настоятель храма в честь Образа Спаса Нерукотворного в городе Усть-Куте в Иркутской области Олег Зырянов посоветовал женщинам рожать больше солдат. Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов прокомментировал Daily Storm это заявление. Осипов предположил, что Зырянов «сказал это под впечатлением» от СВО.





Олег Зырянов считает, что функция женщины — рожать, а мужчины — быть воином. «Кто будет воевать, кто будет вообще вставать за наш мир русский, если не будет рождаемости?!» — заявил Зырянов 31 января на круглом столе, посвященном вопросам демографии.





Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов полагает, что священнослужитель из Иркутской области сделал такое заявление «просто под впечатлением того события, которое происходит сейчас [специальная военная операция], и все, и только».





«Но нельзя же сказать, что действительно это [быть воином для мужчины] — самая главная функция. Да, это уже, конечно, было бы слишком. Просто это такое мнение под впечатлением. Но это не есть мнение, которое является действительно истинной христианской верой», — сказал Осипов Daily Storm.





«Я думаю, это просто у него некое такое увлечение тем, что происходит сейчас», — заключил профессор-богослов.





Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посоветовал Daily Storm обратиться за комментарием в местную епархию.