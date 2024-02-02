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Путин сообщил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%
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Он добавил, что флот и армия также получат новое обычное вооружение undefined
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Путин сообщил, что стратегические ядерные силы России обновлены на 95%

Он добавил, что флот и армия также получат новое обычное вооружение

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы страны обновлены на 95%, их морская составляющая — почти на 100%. Глава государства рассказал об этом на форуме «Все для Победы!».


Он отметил, что аналогичных результатов будут добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. Путин подчеркнул, что предприятия ОПК и конструкторские бюро будут обеспечены заказами на годы вперед. 


Ранее Владимир Путин сообщил, что за последние два года в ОПК было создано 520 тысяч новых рабочих мест, в этой сфере трудятся 3,5 миллиона человек. Всего в России шесть тысяч предприятий ОПК, еще 10 тысяч организаций с ними связаны, отметил российский лидер. 


По мнению президента, новейшие российские вооружения «явно всех превосходят», в том числе и оружие, которое есть у НАТО. 

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#опк #вооружения #владимир путин
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