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Медведев пригрозил НАТО «большой войной», если альянс «посягнет на целостность» России
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Учениями Запад решил «показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад», считает политик undefined
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Медведев пригрозил НАТО «большой войной», если альянс «посягнет на целостность» России

Учениями Запад решил «показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад», считает политик

«Наложившие в штаны» Запад и НАТО решили взять Россию на испуг, но «вышло нестрашно», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал учения Североатлантического альянса очень опасной игрой с огнем.


На своей странице во «ВКонтакте» экс-президент РФ отметил, что учения такого масштаба не проводились с прошлого века. Политик подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну страну этого блока. 


По словам зампреда Совбеза, это понимают все разумные люди на Западе, однако «если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ».


«Это будет означать только одно: большую войну, от которой НАТО уже не отвертится. То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», — отметил Медведев.


Политик подчеркнул, что «эта конвульсия дряблых западных мускулов» — предупреждение именно России. Учениями НАТО Запад решил «показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад», но попытка оказалась провальной, заявил Медведев. 

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#нато #дмитрий медведев #военные учения
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