Bangkok Post: В Таиланде задержали пять граждан России по делу о похищении семьи из Белоруссии

Пятерых россиян задержали в Таиланде по подозрению в похищении белорусской семьи и вымогательстве за ее освобождение 78,7 миллиона рублей. Об этом пишет газета Bangkok Post.





Отмечается, что полиция таиландской провинции Пхукет выдала ордера на арест пятерых граждан России. Жалоба поступила от мужа и жены из Белоруссии, которые утверждали, что их похитила группа мужчин вечером 29 января у ресторана в районе Муанг. Семейную пару увезли в черном автомобиле Hyundai с пакетами на головах и потребовали выкуп.





После того как эта сумма была переведена на чужой счет, семью освободили. Затем она обратилась в полицию, утверждает Bangkok Post.





По законам Таиланда, за похищение с целью выкупа предусмотрена смертная казнь. Если преступление классифицируют как групповое ограбление, то виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и штраф в размере до 80 тысяч рублей.