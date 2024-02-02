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Bangkok Post: В Таиланде задержали пять граждан России по делу о похищении семьи из Белоруссии
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Им может грозить смертная казнь, утверждает издание undefined
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Bangkok Post: В Таиланде задержали пять граждан России по делу о похищении семьи из Белоруссии

Им может грозить смертная казнь, утверждает издание

Пятерых россиян задержали в Таиланде по подозрению в похищении белорусской семьи и вымогательстве за ее освобождение 78,7 миллиона рублей. Об этом пишет газета Bangkok Post.


Отмечается, что полиция таиландской провинции Пхукет выдала ордера на арест пятерых граждан России. Жалоба поступила от мужа и жены из Белоруссии, которые утверждали, что их похитила группа мужчин вечером 29 января у ресторана в районе Муанг. Семейную пару увезли в черном автомобиле Hyundai с пакетами на головах и потребовали выкуп. 


После того как эта сумма была переведена на чужой счет, семью освободили. Затем она обратилась в полицию, утверждает Bangkok Post.


По законам Таиланда, за похищение с целью выкупа предусмотрена смертная казнь. Если преступление классифицируют как групповое ограбление, то виновным грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет и штраф в размере до 80 тысяч рублей.

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