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Минюст объявил иноагентами правозащитника Орлова, депутата Картавина и фотографа Чимарова
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Всего реестр пополнили шесть человек undefined
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Минюст объявил иноагентами правозащитника Орлова, депутата Картавина и фотографа Чимарова

Всего реестр пополнили шесть человек

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов шесть человек и одно юрлицо. В том числе в список попал правозащитник, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олег Орлов.


Свое решение ведомство объяснило тем, что Орлов выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов.


Помимо Орлова, в реестр включили директора сообщества «Викимедиа» Станислава Козловского, новосибирского депутата Антона Картавина, активиста Михаила Чимарова, историка Никиту Соколова, журналиста Сергея Степанова.


Неделю назад Минюст признал иноагентами экономиста Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова. Также в реестр были внесены еще четыре человека. Всего в списке находятся более 750 людей и юрлиц.

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#минюст #реестр #иноагент
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