Минюст объявил иноагентами правозащитника Орлова, депутата Картавина и фотографа Чимарова

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов шесть человек и одно юрлицо. В том числе в список попал правозащитник, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олег Орлов.





Свое решение ведомство объяснило тем, что Орлов выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов.





Помимо Орлова, в реестр включили директора сообщества «Викимедиа» Станислава Козловского, новосибирского депутата Антона Картавина, активиста Михаила Чимарова, историка Никиту Соколова, журналиста Сергея Степанова.





Неделю назад Минюст признал иноагентами экономиста Дмитрия Потапенко и журналиста Максима Трудолюбова. Также в реестр были внесены еще четыре человека. Всего в списке находятся более 750 людей и юрлиц.