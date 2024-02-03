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В Волгограде после падения беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод
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Площадь возгорания составила 300 квадратных метров undefined
Новости

В Волгограде после падения беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров

В Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в местном главке МЧС.


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров позднее подтвердил, что возгорание возникло в результате атаки украинского беспилотника. Пожар удалось потушить. Минобороны пока не комментировало ситуацию.


Отмечается, что Волгоградский НПЗ был построен и запущен в 1957 году. С 1993-го предприятие входит в компанию ЛУКОЙЛ. 


Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн, пишет РБК. 

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#волгоград #нпз #пожар
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