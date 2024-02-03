В Волгограде после падения беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа произошел пожар. Предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщили в местном главке МЧС.





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров позднее подтвердил, что возгорание возникло в результате атаки украинского беспилотника. Пожар удалось потушить. Минобороны пока не комментировало ситуацию.





Отмечается, что Волгоградский НПЗ был построен и запущен в 1957 году. С 1993-го предприятие входит в компанию ЛУКОЙЛ.





Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн, пишет РБК.