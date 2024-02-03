В Минобороны сообщили о семи уничтоженных украинских беспилотниках

Министерство обороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.





В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами. В том числе над Белгородской — четыре дрона, Волгоградской — два беспилотника и Ростовской областями (один БПЛА), пояснили в Минобороны.





30 января Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 21 беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.





Уточнялось, что над Крымом сбито 11 дронов, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской — по одному БПЛА.