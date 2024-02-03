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AFP: Неизвестный напал с ножом на прохожих в Париже, несколько человек ранены
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Злоумышленника уже задержали, утверждает издание undefined
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AFP: Неизвестный напал с ножом на прохожих в Париже, несколько человек ранены

Злоумышленника уже задержали, утверждает издание

Неизвестный напал с ножом на вокзале в Париже на прохожих, несколько человек получили ранения. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.


Агентство не уточнило, о каком именно столичном вокзале идет речь. Позже телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции сообщил, что инцидент произошел на Лионском вокзале. 


Злоумышленник, по данным СМИ, — выходец из Мали. Он 1992 года рождения. При аресте мужчина предъявил полиции водительское удостоверение, выданное в Италии.


Известно, что пострадали по меньшей мере три человека, один из них получил тяжелые ранения. Правоохранители эвакуировали персонал магазинов и ресторанов неподалеку от места происшествия. 

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