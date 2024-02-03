AFP: Неизвестный напал с ножом на прохожих в Париже, несколько человек ранены

Неизвестный напал с ножом на вокзале в Париже на прохожих, несколько человек получили ранения. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в полиции.





Агентство не уточнило, о каком именно столичном вокзале идет речь. Позже телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции сообщил, что инцидент произошел на Лионском вокзале.





Злоумышленник, по данным СМИ, — выходец из Мали. Он 1992 года рождения. При аресте мужчина предъявил полиции водительское удостоверение, выданное в Италии.





Известно, что пострадали по меньшей мере три человека, один из них получил тяжелые ранения. Правоохранители эвакуировали персонал магазинов и ресторанов неподалеку от места происшествия.