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ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых
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День памяти князя — 23 ноября undefined
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ПЦУ исключила Александра Невского из списка поминаемых святых

День памяти князя — 23 ноября

День памяти святого Александра Невского убрали из церковного календаря Православной церкви Украины. Такое решение принял синод ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической. 


На сайте ПЦУ сказано, что из церковного календаря изымут «день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября». 


Вместо этого 23 ноября верующие будут поминать преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных».


Александр Невский был причислен к лику святых РПЦ на Московском Соборе в 1547 году. Церковь празднует память князя несколько раз в году — 12 сентября, 6 декабря, 5 июня. 

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#рпц #украина #александр невский
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