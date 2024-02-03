В Забайкалье дети нашли раздетого трехлетнего ребенка в тридцатиградусный мороз

Трехлетнего ребенка без верхней одежды нашли на улице в 30-градусный мороз. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Забайкальскому краю.





В отделение полиции «Первомайское» ОМВД России по Шилкинскому району поступило сообщение от врачей о том, что в больницу доставлен ребенок 2020 года рождения с диагнозом «общее переохлаждение», отметили в ведомстве.





Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что раздетого ребенка нашли двое несовершеннолетних в 150 метрах от его дома. По информации синоптиков, в это время температура воздуха в районе опускалась до -30 градусов.





Дети разыскали мать мальчика и вызвали скорую помощь. Выяснилось, что женщина была в гостях у знакомых, а ребенка оставила дома под присмотром 17-летнего брата.





Мать привлекли к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Семью проверит специальная комиссия по делам несовершеннолетних.





25 января в Краснодаре полиция заинтересовалась фото в соцсетях, на котором мужчина вывел малолетнего ребенка на прогулку в одном подгузнике.