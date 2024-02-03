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Президент Польши Дуда указал на историческую принадлежность Крыма России
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Он признал, что Украина вряд ли вернет себе полуостров undefined
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Президент Польши Дуда указал на историческую принадлежность Крыма России

Он признал, что Украина вряд ли вернет себе полуостров

Президент Польши Анджей Дуда в интервью YouTube-каналу Kanal Zero усомнился в возможности возвращения Крыма Украине. Он напомнил, что полуостров исторически является частью России, указав, что большую часть времени он был в ее составе. 


При этом польский лидер полагает, что Киев сможет вернуть Донецк и Луганск.


В сентябре 2023 года министр канцелярии президента республики Марчин Пшидач заявил, что Польша прекрасно обойдется без дружбы с Украиной и не намерена заставлять Киев выстраивать добрые отношения с Варшавой.


В эфире радиостанции RMF FM он сказал: украинской стороне следует понять, что из-за разногласий с Польшей «выигрывает только Москва». «Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей», — заметил министр.


Он напомнил, что Польша, в отличие от Украины, состоит в НАТО, имеет сильную армию и работающую экономику. По мнению министра, попавшей в беду Украине нужно «заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала». Но Варшава не будет принуждать Киев к дружбе, подчеркнул глава канцелярии Дуды.

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