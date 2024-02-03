Финляндия отказалась открывать границу с Россией после 11 февраля

Власти Финляндии полагают, что обстановка на границе с Россией «очень серьезная и тревожная», поэтому открытие пограничных пунктов невозможно. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.





Он отметил, что речь идет не о сотнях, а о тысячах человек. Также глава кабмина заявил, что необходимо подготовить меры по борьбе с незаконным пересечением границы, несмотря на ее закрытие.





Ранее планировалось, что пропускные пункты на границе с Россией откроются 11 февраля.





Власти Финляндии решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.





22 ноября в Погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети».