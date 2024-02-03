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Финляндия отказалась открывать границу с Россией после 11 февраля
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Хельсинки обвиняет Москву в содействии наплыву мигрантов из Африки и Ближнего Востока undefined
Новости

Финляндия отказалась открывать границу с Россией после 11 февраля

Хельсинки обвиняет Москву в содействии наплыву мигрантов из Африки и Ближнего Востока

Власти Финляндии полагают, что обстановка на границе с Россией «очень серьезная и тревожная», поэтому открытие пограничных пунктов невозможно. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.


Он отметил, что речь идет не о сотнях, а о тысячах человек. Также глава кабмина заявил, что необходимо подготовить меры по борьбе с незаконным пересечением границы, несмотря на ее закрытие. 


Ранее планировалось, что пропускные пункты на границе с Россией откроются 11 февраля. 


Власти Финляндии решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.


22 ноября в Погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети».

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#кпп #граница #миграция #финляндия #нелегальная миграция
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