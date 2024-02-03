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При обстреле пекарни в ЛНР погибли два человека, шестеро ранены
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Еще 40 местных жителей могут находиться под обломками здания undefined
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При обстреле пекарни в ЛНР погибли два человека, шестеро ранены

Еще 40 местных жителей могут находиться под обломками здания

Предварительно, два человека погибли, а шестеро госпитализированы после украинского обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР.


ЧП также подтвердил глава республики Леонид Пасечник. По информации властей, около 40 человек могут находиться под завалами.


21 января в результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в микрорайоне Текстильщик на западе Донецка погибли 27 человек, еще 26 были ранены. 


Понедельник, 22 января, в ДНР был днем траура. МИД России назвал удар варварским терактом.

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#обстрелы #жертвы #лисичанск #лнр
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