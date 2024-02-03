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Блогеру Блиновской отказали в свиданиях с мужем, а также в звонках всем родственникам
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Ранее суд заключил ее в СИЗО за несоблюдение правил домашнего ареста undefined
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Блогеру Блиновской отказали в свиданиях с мужем, а также в звонках всем родственникам

Ранее суд заключил ее в СИЗО за несоблюдение правил домашнего ареста

Блогеру-миллионнику и организатору «Марафонов желаний» Елене Блиновской, находящейся в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, отказали в свиданиях с супругом. Об этом «Известиям» рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.


Она подчеркнула, что Блиновской «отказали в свиданиях не только с мужем, но и с родственниками». Сальникова отметила, что она со своей подзащитной подавала ходатайство о разрешении звонков родственникам, однако и в нем было отказано.


22 января Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Блиновскую в следственный изолятор за систематические нарушения правил домашнего ареста. В отношении «королевы марафонов» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года. 


Блиновскую поместили в женский следственный изолятор «Печатники» в Москве. Отзывы по поводу СИЗО в интернете довольно удручающие. Пользователи пишут, что там «бардак», «мегамрачное место», и отмечают, что «не пожелали бы даже худшему врагу попасть в такие места».

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Dailystorm - Миллион за миллионом: долг марафонщицы Елены Блиновской растет с захватывающей скоростью
#сизо #блиновская #арест #блогеры
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