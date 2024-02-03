Блогеру Блиновской отказали в свиданиях с мужем, а также в звонках всем родственникам

Блогеру-миллионнику и организатору «Марафонов желаний» Елене Блиновской, находящейся в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, отказали в свиданиях с супругом. Об этом «Известиям» рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.





Она подчеркнула, что Блиновской «отказали в свиданиях не только с мужем, но и с родственниками». Сальникова отметила, что она со своей подзащитной подавала ходатайство о разрешении звонков родственникам, однако и в нем было отказано.





22 января Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Блиновскую в следственный изолятор за систематические нарушения правил домашнего ареста. В отношении «королевы марафонов» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года.





Блиновскую поместили в женский следственный изолятор «Печатники» в Москве. Отзывы по поводу СИЗО в интернете довольно удручающие. Пользователи пишут, что там «бардак», «мегамрачное место», и отмечают, что «не пожелали бы даже худшему врагу попасть в такие места».