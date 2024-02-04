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Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до 28
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Среди жертв атаки есть ребенок undefined
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Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до 28

Среди жертв атаки есть ребенок

В результате удара Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, среди них один ребенок, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.


Из-под завалов вытащили 10 человек, врачи борются за их здоровье и жизнь. Поисково-спасательная операция продолжается, сотрудники МЧС разобрали примерно 65% разрушенных конструкций здания пекарни, сообщили в ведомстве.


4 февраля объявлен днем траура в Луганской народной республике. Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. 


ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске 3 февраля. Огонь велся, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили ТАСС военные следователи СКР. МИД России пообещал передать информацию об ударе международным организациям для безоговорочного осуждения действий Украины.

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#украина #лисичанск #лнр
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