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Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада
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Министр иностранных дел призвал союзников прекратить разговоры о патовой ситуации, отметив экономическое преимущество над РФ undefined
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Глава МИД Британии Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада

Министр иностранных дел призвал союзников прекратить разговоры о патовой ситуации, отметив экономическое преимущество над РФ

Время в конфликте на Украине на стороне Киева и его западных союзников, заявил министр иностранных дел Великобритании, бывший премьер страны Дэвид Кэмерон.


Западным союзникам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, поскольку их экономика в 25 раз больше российской, сказал глава британского МИД в интервью газете The Sunday Times. По словам Кэмерона, «мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина».


Министр высказал мнение, что РФ потерпела «огромное стратегическое поражение», начав боевые действия. Он намерен донести эту точку зрения до Дональда Трампа, если тот снова станет президентом США.


Глава британской дипломатии назвал действия России «вызовом для поколения». По этой причине ситуация на Украине сейчас беспокоит его больше, чем эскалация напряженности на Ближнем Востоке.


Кэмерон планирует убеждать членов Конгресса США в необходимости поддержать выделение военной помощи Украине. Глава британского МИД также заявил о необходимости добиться прогресса в вопросе изъятия замороженных российских активов, который будут обсуждать лидеры стран G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля.


Великобритания входит в число стран, наиболее активно поддерживающих Украину. 12 января Лондон заключил с Киевом соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Великобритания стала первой страной — участницей G7, сделавшей это. Соединенное Королевство обязалось помогать Украине в восстановлении территориальной целостности, противодействовать любой военной эскалации, а также помогать с интеграцией в евроатлантические институты, в том числе НАТО.

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