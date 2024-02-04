Назвавший Шольца колбасой бывший посол Украины предложил канцлеру ФРГ встретиться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил бывший посол этой страны в ФРГ, нынешний глава дипмиссии в Бразилии Андрей Мельник.





По словам экс-посла, поскольку между Москвой и Киевом пока не предвидится прямых переговоров, нужны «новые, реальные импульсы для дипломатии» извне. Шольцу было бы недостаточно позвонить Путину, выслушать его позицию по Украине, а затем заявить, что он хотя бы попробовал поговорить с российским лидером и больше не желает это делать, сказал Мельник в интервью немецкому телеканалу N-tv.





На вопрос журналиста, стоит ли Шольцу провести встречу с Путиным, Мельник ответил утвердительно. Он уточнил, что, возможно, «не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому». Мельник напомнил, что встречи в третьих странах, например в Исландии, проходили и во время холодной войны.





По словам Мельника, мир должен подумать, как найти подход к российскому руководству. Он добавил, что сейчас Путин «считает себя более сильным, способным одержать верх», другие страны должны представить стратегическую дипломатическую инициативу и «попытаться бросить вызов» президенту России. В эту работу нужно вовлечь страны глобального Юга. США, Германия, Великобритания, Китай и, возможно, Бразилия должны не ждать, чем закончится нынешняя «великая битва», а «действовать самостоятельно», сказал экс-посол.





Примером такой дипломатии Мельник назвал Минские соглашения, заключенные в 2015 году при посредничестве тогдашних канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда. Экс-посол допустил, что это неуместное сравнение, но соглашения предполагали в том числе возврат контроля Украины над Луганской и Донецкой областями. Кроме того, за семь лет после заключения документа Киев укрепил свою обороноспособность, отметил Мельник.





Бывший посол также сказал, что никто на Украине не хочет сражаться до последнего солдата, речь идет о сохранении государственности. Он призвал союзников Киева осознать необходимость большей поддержки — не только в военном, но и дипломатическом плане.





Мельник был послом Украины в Германии в 2015-2022 годах. На этом посту он неоднократно делал резонансные заявления. Например, в мае 2022-го он назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой». Это произошло после слов канцлера о том, что его поездке в Киев мешает отказ властей Украины принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Шольц призвал не придавать значения словам посла. Сам Мельник признал, что его высказывания в адрес главы правительства ФРГ были ошибкой.