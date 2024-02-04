Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, говорится в Telegram-канале госкорпорации. Достижение установлено в 11:30:08 мск.





Кононенко превысил достижение соотечественника — Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, сказано в сообщении.





5 июня в 00:00:20 мск Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе суммарно 1000 суток. По завершении годовой экспедиции 23 сентября его налет составит 1110 суток, добавили в «Роскосмосе». Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полет.





Кононенко 59 лет. Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года. После возвращения из экспедиции ему присвоили звания Героя России и летчика-космонавта РФ.