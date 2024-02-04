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Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите
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Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полет undefined
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Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полет

Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, говорится в Telegram-канале госкорпорации. Достижение установлено в 11:30:08 мск.


Кононенко превысил достижение соотечественника — Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, сказано в сообщении.


5 июня в 00:00:20 мск Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе суммарно 1000 суток. По завершении годовой экспедиции 23 сентября его налет составит 1110 суток, добавили в «Роскосмосе». Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полет.


Кононенко 59 лет. Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года. После возвращения из экспедиции ему присвоили звания Героя России и летчика-космонавта РФ.

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#космос #мкс #роскосмос
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