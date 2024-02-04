РИА Новости: ФСБ возбудила против экс-депутата Госдумы Пономарева дело о госизмене

Федеральная служба безопасности возбудила против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом) несколько уголовных дел: о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации, о призывах к терроризму и о призывах к деятельности против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, все дела объединены в одно производство.





Пономарев был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах. В апреле 2015-го он утратил депутатскую неприкосновенность после обвинений по делу о пособничестве в растрате 22 миллионов рублей в инновационном центре «Сколково» (в 2010 году Пономарева назначили советником президента фонда). Сейчас экс-депутат живет за границей. У него есть гражданство Украины.





В 2022 году против Пономарева возбудили уголовное дело о фейках про Российскую армию. Его объявили в розыск и заочно арестовали. В 2023-м бывший депутат стал фигурантом дела о деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.





*Илья Пономарев внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.