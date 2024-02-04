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В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт после жалобы горожан
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Сначала представление перенесли, затем оно и вовсе исчезло с афиши undefined
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В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт после жалобы горожан

Сначала представление перенесли, затем оно и вовсе исчезло с афиши

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Представление должно было пройти в концертно-зрелищном центре «Миллениум». В пресс-службе областного министерства культуры сообщили ТАСС, что спектакль отменен с учетом общественного мнения.


Сначала представление должны были показать 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, затем спектакль исчез с афиши. На сайте центра «Миллениум» появилось объявление об отмене показа.


Одним из тех, кто выступил против показа «Эйнштейна и Маргарита», стал ярославский активист Сергей Казанский. Он направил письма с просьбой отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональные думу и минкульт и другие инстанции, писало 3 февраля издание «76.ru». Поводом для отмены активист назвал участие в постановке именно Серебрякова и Раппопорт.


В 2023 году постановку с этими актерами отменяли еще в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Серебряков неоднократно критиковал российскую власть, Раппопорт выступила против СВО. При этом она говорила, что стала приглашать на спектакли волонтеров, которые вывозят людей из зоны боевых действий.

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Dailystorm - «Может, перестраховались?»: режиссер спектакля с Раппопорт и Серебряковым предположил, из-за чего его отменили
#спектакль #ксения раппопорт #алексей серебряков
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