В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт после жалобы горожан

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Представление должно было пройти в концертно-зрелищном центре «Миллениум». В пресс-службе областного министерства культуры сообщили ТАСС, что спектакль отменен с учетом общественного мнения.





Сначала представление должны были показать 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, затем спектакль исчез с афиши. На сайте центра «Миллениум» появилось объявление об отмене показа.





Одним из тех, кто выступил против показа «Эйнштейна и Маргарита», стал ярославский активист Сергей Казанский. Он направил письма с просьбой отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональные думу и минкульт и другие инстанции, писало 3 февраля издание «76.ru». Поводом для отмены активист назвал участие в постановке именно Серебрякова и Раппопорт.





В 2023 году постановку с этими актерами отменяли еще в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Серебряков неоднократно критиковал российскую власть, Раппопорт выступила против СВО. При этом она говорила, что стала приглашать на спектакли волонтеров, которые вывозят людей из зоны боевых действий.