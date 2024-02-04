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Песков рассказал, что Запад «лепит» врага из России для оправдания помощи Украине
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В Кремле объяснили опасения со стороны ФРГ и других стран о возможном нападении РФ попыткой отвлечь внимание от своих проблем undefined
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Песков рассказал, что Запад «лепит» врага из России для оправдания помощи Украине

В Кремле объяснили опасения со стороны ФРГ и других стран о возможном нападении РФ попыткой отвлечь внимание от своих проблем

Фото: Global Look Press / Сергей Петров

Правительствам западных стран нужно «лепить образ врага» из РФ, «делать это фактурно, выпукло», чтобы оправдать помощь Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля сказал, что с одной стороны, недавно одобренные Киеву 50 миллиардов евро — «не очень серьезная» сумма для ЕС, с другой — она все равно ощутимая на фоне кризисных явлений в экономике стран союза.


Песков добавил, что Германия — это «экономический мотор» ЕС, целые сектора экономики страны теряют привлекательность и конкурентоспособность. На этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием образа врага, лучше России в понимании европейских лидеров никого нет, заключил пресс-секретарь президента.


Так Песков прокомментировал Зарубину часто звучащие в последние недели в Европе, в том числе в Германии, заявления о необходимости готовиться к возможному нападению России через несколько лет.


По итогам 2023 года экономика Германии сократилась на 0,3% из-за высоких цен на энергоносители и слабого внешнего спроса, но избежала рецессии. Бундесбанк прогнозирует рост ВВП на 0,4% в 2024-м. По прогнозу многих экономистов, восстановление будет идти благодаря замедлению инфляции, снижению процентных ставок и росту реальной зарплаты, что простимулирует спрос.

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#дмитрий песков #украина #рф
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