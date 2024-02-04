Песков рассказал, что Запад «лепит» врага из России для оправдания помощи Украине

Правительствам западных стран нужно «лепить образ врага» из РФ, «делать это фактурно, выпукло», чтобы оправдать помощь Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля сказал, что с одной стороны, недавно одобренные Киеву 50 миллиардов евро — «не очень серьезная» сумма для ЕС, с другой — она все равно ощутимая на фоне кризисных явлений в экономике стран союза.





Песков добавил, что Германия — это «экономический мотор» ЕС, целые сектора экономики страны теряют привлекательность и конкурентоспособность. На этом фоне лучше всего отвлекать внимание созданием образа врага, лучше России в понимании европейских лидеров никого нет, заключил пресс-секретарь президента.





Так Песков прокомментировал Зарубину часто звучащие в последние недели в Европе, в том числе в Германии, заявления о необходимости готовиться к возможному нападению России через несколько лет.





По итогам 2023 года экономика Германии сократилась на 0,3% из-за высоких цен на энергоносители и слабого внешнего спроса, но избежала рецессии. Бундесбанк прогнозирует рост ВВП на 0,4% в 2024-м. По прогнозу многих экономистов, восстановление будет идти благодаря замедлению инфляции, снижению процентных ставок и росту реальной зарплаты, что простимулирует спрос.