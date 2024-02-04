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В Польше пилотов уведомили о возможных военных действиях на границе с Россией
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Навигационное предупреждение будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая undefined
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В Польше пилотов уведомили о возможных военных действиях на границе с Россией

Навигационное предупреждение будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая

В пограничных с Россией, Белоруссией и Украиной районах Польши вводится навигационное предупреждение для пилотов гражданских самолетов в связи с возможными «незапланированными военными действиями, связанными с обеспечением государственной безопасности». Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.


Сообщение «призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе», сказано в публикации.


Предупреждение сопровождает карта с территорией восточной Польши, на которую распространяются введенные меры. Помимо сухопутных границ с РФ, Белоруссией и Украиной, там указан участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

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Глубина зоны, где действует предупреждение, составляет сотни километров и затрагивает, в частности, Варшаву. Уведомление будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая.

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