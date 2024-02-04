В Польше пилотов уведомили о возможных военных действиях на границе с Россией

В пограничных с Россией, Белоруссией и Украиной районах Польши вводится навигационное предупреждение для пилотов гражданских самолетов в связи с возможными «незапланированными военными действиями, связанными с обеспечением государственной безопасности». Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Сообщение «призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе», сказано в публикации.
Предупреждение сопровождает карта с территорией восточной Польши, на которую распространяются введенные меры. Помимо сухопутных границ с РФ, Белоруссией и Украиной, там указан участок Балтийского моря восточнее Гданьска.
Глубина зоны, где действует предупреждение, составляет сотни километров и затрагивает, в частности, Варшаву. Уведомление будет действовать в период с 5 февраля по 5 мая.