Полиция планово проверила БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские с другими правоохранителями провели «обычный, плановый, профилактический рейд» в клубе «Фабрика», где проходила вечеринка с элементами БДСМ. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





Рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе. Правоохранители проверили около 270 человек и составили 10 протоколов по линии ГИБДД. Полицейские обнаружили двух несовершеннолетних, на их родителей составили административные протоколы о неисполнении своих обязанностей. Еще три человека отказались от медосвидетельствования, их оштрафовали по статье КоАП о потреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, сказал Горелых РБК.





Вечеринка прошла в ночь на 4 февраля. Как рассказал URA.RU очевидец, силовики появились примерно через полчаса после начала мероприятия и стали проверять документы у людей. По выражению собеседника агентства, правоохранители «устроили перепись населения».