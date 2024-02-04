Новости
Новости 18+
St
Полиция планово проверила БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге
18+
Правоохранители проверили около 270 человек, составлено несколько административных протоколов undefined
Новости

Полиция планово проверила БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Правоохранители проверили около 270 человек, составлено несколько административных протоколов

В Екатеринбурге полицейские с другими правоохранителями провели «обычный, плановый, профилактический рейд» в клубе «Фабрика», где проходила вечеринка с элементами БДСМ. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


Рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе. Правоохранители проверили около 270 человек и составили 10 протоколов по линии ГИБДД. Полицейские обнаружили двух несовершеннолетних, на их родителей составили административные протоколы о неисполнении своих обязанностей. Еще три человека отказались от медосвидетельствования, их оштрафовали по статье КоАП о потреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, сказал Горелых РБК.


Вечеринка прошла в ночь на 4 февраля. Как рассказал URA.RU очевидец, силовики появились примерно через полчаса после начала мероприятия и стали проверять документы у людей. По выражению собеседника агентства, правоохранители «устроили перепись населения».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В МТС официально заявили, что не имеют отношения к полуголой вечеринке Ивлеевой и готовы доказать это в суде

Компания стала соответчиком по коллективному иску на один миллиард рублей 17 января 2024
Dailystorm - В МТС официально заявили, что не имеют отношения к полуголой вечеринке Ивлеевой и готовы доказать это в суде
#мвд #полиция #екатеринбург
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии