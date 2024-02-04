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В ФСБ рассказали подробности дел о госизмене и терроризме против экс-депутата Госдумы Пономарева
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Преследование бывшего парламентария связано в том числе с его участием в «Легионе «Свобода России» undefined
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В ФСБ рассказали подробности дел о госизмене и терроризме против экс-депутата Госдумы Пономарева

Преследование бывшего парламентария связано в том числе с его участием в «Легионе «Свобода России»

Федеральная служба безопасности подтвердила возбуждение против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом) нескольких уголовных дел: о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в террористической организации, о призывах к терроризму и о призывах к деятельности против безопасности России.


В ведомстве напомнили, что бывший парламентарий публично поддерживает Украину. В 2014 году Пономарев, член фракции «Справедливой России», был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против принятия Крыма в состав России.


Пономарев вступил в «Легион «Свобода России»**. Члены этого подразделения ВСУ не только воюют против России, но и вербуют в интернете россиян для совершения преступлений экстремистской и террористической направленности. Пономарев взял на себя обязанности по освещению действий подразделения, «объявлению манифестов и иных декларативных документов», материально-техническому обеспечению, набору людей, сказано в сообщении ФСБ.


Бывший депутат открыто использует военную форму, знаки отличия, эмблемы «Легиона «Свобода России», имеет стрелковое оружие, показывает их на украинском телевидении и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины против РФ, добавили в ведомстве.


Пономарев говорил о поддержке «Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса»**, призывал граждан России перейти на сторону противника и таким образом совершить госизмену, к насильственному захвату власти.


В апреле 2022 года Пономарев был на территории завода «Азовсталь», где убеждал командование бригады «Азов»** оборонять Мариуполь, сообщили в ФСБ. В ноябре-декабре того же года он приехал на передовую в ДНР, где призвал представителей «Легиона «Свобода России» активизировать боевые действия против ВС РФ.


Все четыре дела объединены в одно производство. В ФСБ добавили, что продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении Пономарева (живет за границей) и его возможных сообщников. Ранее о возбуждении дел против экс-депутата сообщило РИА Новости.


*Илья Пономарев внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.


**«Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и бригада «Азов» признаны террористическими и запрещены на территории России.

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