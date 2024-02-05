Новости
Новости 18+
St
ТАСС: Ми-8 мог упасть в Карелии из-за ошибки пилотов, погоды или технической неисправности
18+
Обломки вертолета нашли в Онежском озере undefined
Новости

ТАСС: Ми-8 мог упасть в Карелии из-за ошибки пилотов, погоды или технической неисправности

Обломки вертолета нашли в Онежском озере

В Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС. Его обломки нашли в Онежском озере, в 11 километрах от берега. Глубина водоема в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, следствие рассматривает несколько версий крушения: погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.


Экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях, сказал собеседник агентства. Он добавил, что перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.


Вертолет совершал тренировочный полет из Петрозаводска в Вытегру Вологодской области. На борту были трое членов экипажа — сотрудники МЧС Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида, их тела еще не обнаружены, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Вертолет пропал с радаров 4 февраля, его аварийный маяк не сработал. К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС с допуском погружения до 60 метров, сообщили в министерстве. Для работ под водой применят телеуправляемый аппарат «Фалькон», который может погружаться на глубину до 300 метров.


В МЧС рассказали, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в ведомстве их неоднократно привлекали к поиску и спасению людей.

#происшествие #вертолет #ми-8
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии