ТАСС: Ми-8 мог упасть в Карелии из-за ошибки пилотов, погоды или технической неисправности

В Карелии потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС. Его обломки нашли в Онежском озере, в 11 километрах от берега. Глубина водоема в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, следствие рассматривает несколько версий крушения: погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность.





Экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях, сказал собеседник агентства. Он добавил, что перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.





Вертолет совершал тренировочный полет из Петрозаводска в Вытегру Вологодской области. На борту были трое членов экипажа — сотрудники МЧС Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида, их тела еще не обнаружены, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.