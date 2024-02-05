Нидерландская Yandex объявила о продаже бизнеса в России за 475 миллиардов рублей

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки составит 475 миллиардов рублей. Об этом сообщила российская компания.





Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области.





Основным владельцем МКАО будет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании, а также еще четыре пайщика: структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и многопрофильного инвестора Александра Рязанова. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли.





Акции «Яндекса» будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором компании останется Артем Савиновский. «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.





Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан Фонд менеджеров, который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров, сказано в сообщении.





В «Яндексе» уточнили, что сумма сделки в 475 миллиардов рублей озвучена с учетом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.





Согласовать продажу российского бизнеса должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы. После продажи нидерландская компания сохранит в своем портфеле иностранные стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центра в Финляндии, а также другие активы, говорится в другом релизе.





В письме сотрудникам «Яндекса», в частности, сказано, что «2022 год дал понять, что конструкция, при которой «крупнейшая IT-компания в России» имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, больше нежизнеспособна, и ее придется менять».