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ЦИК забраковал более 15% подписей за Надеждина
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Окончательное решение о регистрации политика на выборы президента Центризбирком примет 7 февраля undefined
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ЦИК забраковал более 15% подписей за Надеждина

Окончательное решение о регистрации политика на выборы президента Центризбирком примет 7 февраля

Рабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях, сданных выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты России, сообщил уполномоченный представитель партии Игорь Артемьев.


Группа рекомендовала ЦИК не регистрировать Надеждина, добавил замглавы штаба кандидата Артем Силантьев. Центризбирком рассмотрит вопрос о допуске политика к выборам 7 февраля.


Надеждин собрал на территории России более 200 тысяч подписей. В соответствии с законом он сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, из них рабочая группа комиссии отобрала 60 тысяч. Для регистрации брак не должен превышать 5%. ЦИК дополнительно проверит еще 30 тысяч подписей.


2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души». 

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#борис надеждин #цик рф #выборы президента
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