ЦИК забраковал более 15% подписей за Надеждина

Рабочая группа Центризбиркома выявила 15,348% брака в подписях, сданных выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным для регистрации кандидатом в президенты России, сообщил уполномоченный представитель партии Игорь Артемьев.





Группа рекомендовала ЦИК не регистрировать Надеждина, добавил замглавы штаба кандидата Артем Силантьев. Центризбирком рассмотрит вопрос о допуске политика к выборам 7 февраля.





Надеждин собрал на территории России более 200 тысяч подписей. В соответствии с законом он сдал в ЦИК 105 тысяч подписей, из них рабочая группа комиссии отобрала 60 тысяч. Для регистрации брак не должен превышать 5%. ЦИК дополнительно проверит еще 30 тысяч подписей.





2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души».