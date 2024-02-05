В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для терактов

В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщила грузинская Служба госбезопасности. К ввозу устройств причастны 12 человек: семь граждан Грузии, трое — Украины и двое — Армении. Организовал поставку гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от правящей партии «Слуга народа».





Правоохранители обыскали автомобиль и изъяли оттуда два аккумулятора для электромобиля. В каждом аккумуляторе были три взрывных устройства, а также большой объем взрывчатых веществ. Их изъяли и направили на экспертизу, а вместо них заложили макеты, чтобы продолжить наблюдение за перевозкой. Общий вес устройств составляет 14 килограммов.





Служба госбезопасности Грузии выяснила, что груз со взрывчаткой доставили из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января через КПП «Сарфи» на минивэне. Взрывчатку планировалось ввести в Воронеж через КПП «Дарьял».





Позже заказчик изменил решение: из Грузии попытались вывести один контейнер, а второй оставили в Тбилиси. Исполнители, вероятно, не знали, что в аккумуляторах машины были взрывные устройства.





Служба госбезопасности ведет расследование по уголовной статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств. Дело могут переквалифицировать на статью о подготовке теракта.