В ЦИК рассказали, как проверяли подписи Надеждина

Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил Daily Storm информацию о выявленных недостатках в подписях за экс-депутата Госдумы, выдвиженца в президенты от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. 5 февраля в Центризбиркоме прошло заседание рабочей группы, где представителю Надеждина был вручен протокол о проверке подписных листов.





«Очень скрупулезно и убедительно рабочая группа отработала. Имеющиеся материалы доказывают справедливость тех выводов, которые были сделаны», — заявил Шевченко.





Ранее уполномоченный представитель «Гражданской инициативы» Игорь Артемьев сообщил, что группа ЦИК нашла 15,348% брака в подписях за Надеждина. Всего политик собрал более 200 тысяч подписей, из них в соответствии с законом сдал в ЦИК 105 тысяч. Группа ЦИК отобрала 60 тысяч. Для регистрации подписей брак не должен превышать 5%. ЦИК дополнительно проверит еще 30 тысяч подписей. Вопрос о допуске Надеждина будет решен 7 февраля.





2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души».