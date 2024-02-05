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В ЦИК рассказали, как проверяли подписи Надеждина
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Член Центризбиркома Шевченко подтвердил Daily Storm информацию о выявленных недостатках в подписях за Бориса Надеждина undefined
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В ЦИК рассказали, как проверяли подписи Надеждина

Член Центризбиркома Шевченко подтвердил Daily Storm информацию о выявленных недостатках в подписях за Бориса Надеждина

Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил Daily Storm информацию о выявленных недостатках в подписях за экс-депутата Госдумы, выдвиженца в президенты от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. 5 февраля в Центризбиркоме прошло заседание рабочей группы, где представителю Надеждина был вручен протокол о проверке подписных листов. 


«Очень скрупулезно и убедительно рабочая группа отработала. Имеющиеся материалы доказывают справедливость тех выводов, которые были сделаны»,заявил Шевченко.


Ранее уполномоченный представитель «Гражданской инициативы» Игорь Артемьев сообщил, что группа ЦИК нашла 15,348% брака в подписях за Надеждина. Всего политик собрал более 200 тысяч подписей, из них в соответствии с законом сдал в ЦИК 105 тысяч. Группа ЦИК отобрала 60 тысяч. Для регистрации подписей брак не должен превышать 5%. ЦИК дополнительно проверит еще 30 тысяч подписей. Вопрос о допуске Надеждина будет решен 7 февраля.


2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души». 

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ЦИК забраковал более 15% подписей за Надеждина

Окончательное решение о регистрации политика на выборы президента Центризбирком примет 7 февраля 5 февраля 2024
Dailystorm - ЦИК забраковал более 15% подписей за Надеждина
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