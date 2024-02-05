Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики. Временно исполнять обязанности председателя кабмина будет первый вице-премьер Роман Скляр. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.





Членам правительства поручено продолжать работу до утверждения нового состава кабинета министров, следует из указа, подписанного президентом Казахстана.





До сегодняшнего дня премьером республики был Алихан Смаилов. Президент назначил его на этот пост в январе 2022 года и переназначил в марте 2023-го после выборов в нижнюю палату парламента.





7 февраля Токаев проведет расширенное заседание правительства, где будут подводиться итоги социально-экономического развития Казахстана за 2023 год. За несколько дней до заседания появилась информация о возможной отставке премьера.