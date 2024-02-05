Владелец сети «Мать и дитя» после переезда с Кипра в Россию возобновит выплату дивидендов

Компания Medical Group Investments (MDMG), владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России, планирует возобновить выплату дивидендов после редомициляции (смены места регистрации) с Кипра в РФ. Она рассчитывает завершить этот процесс в начале второго квартала 2024 года.





Основатель и гендиректор MDMG Марк Курцер заявил, что компания будет направлять на выплаты до 100% чистой прибыли, включая накопленную за прошедшие отчетные периоды. Курцер отметил, что в IV квартале 2023 года выручка увеличилась более чем на 20%, до почти восьми миллиардов рублей. В целом за год показатель вырос почти на 10%, до 27,6 миллиарда. Глава компании назвал такой прирост «фантастическим».





Совет директоров MDMG утвердил новую дивидендную политику в декабре 2023 года. В последний раз «Мать и дитя» осуществляла выплаты в 2022 году по итогам шести месяцев. Тогда их размер составил 8,55 рубля на акцию.





О планах MDMG переехать с Кипра в Россию стало известно в августе 2023 года. После смены юрисдикции она будет называться Международная компания акционерное общество «МД Медикал Груп Инвестментс».





MDMG — один из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня компания объединяет 55 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 44 амбулаторные клиники с присутствием на территории 27 регионов.