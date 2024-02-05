Глава МЧС ЛНР и два депутата погибли при ударе по Лисичанску

В результате удара Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.





Он назвал Потелещенко «мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа», который стал образцом мужественности и самоотдачи для многих жителей республики.





Жертвами украинского удара по Лисичанску также стали муниципальные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, заявил глава города Эдуард Сахненко.





ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске 3 февраля. Погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. 10 человек спасены из-под завалов.