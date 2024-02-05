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Глава МЧС ЛНР и два депутата погибли при ударе по Лисичанску
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Всего жертвами обстрела стали 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок undefined
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Глава МЧС ЛНР и два депутата погибли при ударе по Лисичанску

Всего жертвами обстрела стали 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок

В результате удара Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Алексей Потелещенко, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.


Он назвал Потелещенко «мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа», который стал образцом мужественности и самоотдачи для многих жителей республики.


Жертвами украинского удара по Лисичанску также стали муниципальные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма, заявил глава города Эдуард Сахненко.


ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске 3 февраля. Погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок. 10 человек спасены из-под завалов. 

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Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до 28

Среди жертв атаки есть ребенок 4 февраля 2024
Dailystorm - Число погибших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до 28
#лнр #украина #лисичанск #рф
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