RTVI: Импорт легковушек из Китая в Россию за год вырос почти на 550%

В 2023 году импорт легковых автомобилей в Россию из Китая вырос на 539,67% по сравнению с 2022 годом, в денежном выражении объем поставок достиг 11,66 миллиарда долларов, подсчитал RTVI данные Главного таможенного управления КНР.





Два года назад объем импорта составлял только 1,68 миллиарда, темп прироста в сравнении с 2021-м также был сильно ниже — 10,66%, свидетельствует статистика.





Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил в беседе с RTVI, что за последние годы количество китайских легковых автомобилей на российском рынке резко увеличилось: в 2021 году их доля составляла 6,8%, сейчас показатель достиг около 60%. При этом в импорт из КНР входят не только китайские марки, но и автомобили зарубежных компаний, которые собирают в Китае, например, Toyota.





По словам эксперта, несмотря на рост поставок машин из КНР, дешевле от этого они не стали. Наряду с тем, что автомобили дорожают, в России цены на них выросли из-за падения рубля, повышения ключевой ставки ЦБ и утилизационного сбора на транспортные средства.





Кадаков высказал мнение, что китайские марки не заместили полностью западные. Он указал, что «китайцы не привезли таких автомобилей, чтобы они были одновременно недорогими, более-менее доступными и полноприводными».





Главред журнала «За рулем» отметил, что замещение можно измерить по-разному — «в штуках или в свойствах автомобилей». По количеству замещения не произошло: если в среднем в России продавали 1,6-1,7 миллиона авто в год, то в 2023 году этот показатель чуть превысил миллион.





По словам эксперта, многие китайские автопроизводители опасаются вторичных санкций США, поэтому не хотят сотрудничать с российскими предприятиями, которые подпали под ограничения. К тому же производители наладили поставки на другие рынки. Кадаков также отметил, что компании в КНР сохраняют зависимость от западных технологий.