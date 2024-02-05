Bloomberg: В Кремле обсуждают возможность интервью Путина журналисту Такеру Карлсону

В Кремле обсуждают возможность интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту, экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Подробности обсуждения агентство не привело.





Сейчас Карлсон находится в Москве, это его первый визит в Россию. 4 февраля в соцсетях появилось фото журналиста в Большом театре, на следующий день Карлсона заметили в отеле. Экс-ведущий Fox News сказал, что любит Москву, «хочет поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено». Карлсон не стал исключать возможность интервью с Путиным. Видео беседы с журналистом опубликовала газета «Известия».





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует журналистов об интервью Путина с Карлсоном, если таковое состоится. Вечером 5 февраля корреспондент РИА Новости сообщил, что автомобиль, на котором, предположительно, перемещается, по Москве Карлсон, выехал из администрации президента.





Бывший ведущий Fox News негативно высказывается против помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Такер Карлсон публично поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, который намерен вновь избраться на этот пост.





В сентябре 2023 года Карлсон заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США. В американском Госдепе сказали, что понятия не имеют, о чем говорит журналист.