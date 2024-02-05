«Жизнь — не цветочки. Это яма»: депутат Нилов объяснил слова митрополита Марка, который назвал школьную травлю «вакциной»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, что имел в виду митрополит Рязанский Марк, когда назвал травлю в школах «вакциной» для понимания жизни. По его мнению, архиерей РПЦ хотел сказать, что буллинг может закалить ребенка перед суровыми реалиями жизни.





«Я владыку Марка знаю очень давно. Его слова могли вырвать из контекста, и смысл высказывания, может, не до конца понятен. Он явно не хотел поддержать буллинг в школах. Он, философски подходя к обсуждению, мог сказать, что жизнь — не цветочки и не цветочная клумба. Это яма, из которой надо выкарабкиваться. Это будет тебя делать сильнее», — рассказал Daily Storm председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов.





Парламентарий сравнил унижения в школах с дедовщиной в армии: «Я буллинг ни в коем случае не оправдываю, но иногда он для кого-то является испытательной школой, которую надо пройти, чтобы потом в этом мире легче было выживать. Это как с дедовщиной в армии. Конечно, я против нее, но есть и другая позиция, когда говорят, что она делает мужиков из мальчиков, призывает к порядку. Я, конечно, против травм в любом виде, но одновременно с этим понимаю, что у нас сегодня такая жизнь… Откровенно говоря, это постоянный буллинг и испытания».





Депутат подчеркнул, что травля в образовательных учреждениях может затрагивать не только детей, но и педагогов.





Соавтор законопроекта о буллинге, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в разговоре с Daily Storm подчеркнула важность борьбы с травлей в школах.

«На буллинг закрывать глаза нельзя никак. Об этой проблеме кричат наши дети. Буллингу подвергаются 57% детей и 70% учителей, и лишь 0,3% жертв обращаются в какие-то органы с этой проблемой».





Буллинг, по словам парламентария, — «болезнь зараженного коллектива», поэтому решить проблему переводом ребенка в другую школу не выйдет: на место абьюзера или жертвы сразу найдутся новые претенденты.





«Для многих ребят травля является такой трагедией, которую они не могут пережить», — обратила внимание депутат.





В эфире радиостанции «Логосъ Рязань» митрополит Рязанский Марк на вопрос, как бороться с буллингом в школах и нужно ли переводить ребенка на домашнее обучение, если он сталкивается с травлей, сказал, что родителям нужно «научить ребенка состоянию бесстрастия, чтобы он не реагировал на какие-то вещи, которые его оскорбляют».