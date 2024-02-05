Власти Самарской области прокомментировали сообщения о том, что мобилизованный депутат может возглавить администрацию губернатора

В администрации губернатора Самарской области прокомментировали Daily Storm сообщения СМИ о том, что мобилизованный депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин возглавит администрацию главы региона. Самарские власти заявили, что служба в зоне СВО — полезный опыт для чиновника.





Источники «Коммерсанта» в конце января сообщили, что Дмитрий Холин «согласован на пост главы администрации губернатора». По сведениям СМИ, в октябре 2022 года Холин был мобилизован и отправился в зону проведения специальной военной операции.





Daily Storm попросил самарские власти прокомментировать информацию о возможном назначении Дмитрия Холина главой администрации губернатора и рассказать, вернулся ли он из зоны проведения СВО. «Процедура назначения на должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области осуществляется на основании Устава Самарской области», — ответили в Департаменте информационной политики администрации главы региона. Там добавили, что на эту должность назначает сам глава региона по согласованию с Самарской губернской думой.





«Что касается вопросов прохождения военной службы Д.В. Холиным, а также распространение каких-либо сведений о его опыте службы в зоне проведения СВО — данные вопросы выходят за пределы компетенции региональных органов государственной власти», — отметили в администрации.





При этом власти Самарской области уверены, что, «несомненно, опыт службы в зоне проведения СВО является фактором, свидетельствующим об обладании необходимыми профессиональными качествами, важными для функционирования системы публичной власти Российской Федерации».





29 января «Коммерсантъ» писал, что Дмитрий Холин «согласован на пост главы администрации губернатора», предполагая, что назначение может быть в ближайшее время.





31 января сообщалось, что 30 января на заседании Самарской губернской думы вопрос о согласовании кандидатуры Дмитрия Холина не рассматривался. Издание «не исключает», что согласование новых вице-губернаторов в областном парламенте состоится уже после выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года.





Против Дмитрия Холина летом 2022 года Евросоюз ввел санкции.