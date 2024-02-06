Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью. Об этом отчиталось Министерство обороны.





В ведомстве отметили, что все дроны «перехвачены над территорией Белгородской области». Все летательные аппараты относились к БПЛА самолетного типа, подчеркнули в Минобороны.





3 февраля представители военного министерства сообщили, что ночью была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.





В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами. В том числе над Белгородской — четыре дрона, Волгоградской — два беспилотника и Ростовской областями (один БПЛА), пояснили в Минобороны.