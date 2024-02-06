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Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках над Белгородской областью
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Дроны самолетного типа были перехвачены силами ПВО undefined
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Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках над Белгородской областью

Дроны самолетного типа были перехвачены силами ПВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью. Об этом отчиталось Министерство обороны. 


В ведомстве отметили, что все дроны  «перехвачены над территорией Белгородской области». Все летательные аппараты относились к БПЛА самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. 


3 февраля представители военного министерства сообщили, что ночью была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.  


В ведомстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над несколькими регионами. В том числе  над Белгородской — четыре дрона, Волгоградской — два беспилотника и Ростовской областями (один БПЛА), пояснили в Минобороны. 

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#беспилотник #минобороны рф #белгородская область #пво
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