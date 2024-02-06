Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина за призывы к терроризму и фейки про армию

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) за призывы к терроризму и фейки про ВС РФ. Также его объявили в международный розыск.





26 января МВД России объявляло Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе министерства.





В декабре 2023 года Акунин заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), что у него нет претензий из-за украинских атак на Крым и другие регионы России. Он также негативно высказался о Российской армии. После этого автор цикла книг об Эрасте Фандорине был включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.





13 января писатель был признан иностранным агентом. В сообщении Минюста сказано, что Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии, участвовал в сборе средств для ВСУ, публиковал материалы других иноагентов.