Три человека пострадали в результате взрыва газа в пекарне Сочи

В центре Сочи на улице Тимирязева произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что ЧП произошло около 08:40. Отмечается, что пострадали три человека.





Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что взорвался газ в пекарне популярной продуктовой сети. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №3.





В МЧС отметили, что взрыв не спровоцировал пожар, а несущие конструкции здания не пострадали. На месте инцидента работают 23 человека, в том числе 10 спасателей, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.





Этим же утром после взрыва баллона с газом в жилом доме в Севастополе частично обрушились перекрытия между этажами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.