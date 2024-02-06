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Три человека пострадали в результате взрыва газа в пекарне Сочи
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Они госпитализированы undefined
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Три человека пострадали в результате взрыва газа в пекарне Сочи

Они госпитализированы

В центре Сочи на улице Тимирязева произошел взрыв. Очевидцы сообщают, что ЧП произошло около 08:40. Отмечается, что пострадали три человека. 


Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что взорвался газ в пекарне популярной продуктовой сети. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №3.


В МЧС отметили, что взрыв не спровоцировал пожар, а несущие конструкции здания не пострадали. На месте инцидента работают 23 человека, в том числе 10 спасателей, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.


Этим же утром после взрыва баллона с газом в жилом доме в Севастополе частично обрушились перекрытия между этажами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. 

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#взрыв газа #севастополь #сочи
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