Токаев подписал указ о назначении Бектенова премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении руководителя своей администрации Олжаса Бектенова премьер-министром страны. Его кандидатуру предложила правящая партия Amanat.





43-летний Бектенов занимал должность руководителя администрации президента с апреля 2023 года. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в Министерстве юстиции, а также акимате (региональном органе исполнительной власти) Астаны.





5 февраля Токаев принял отставку правительства республики. Временно исполняющим обязанности председателя кабмина стал первый вице-премьер Роман Скляр.





До этого премьер-министром был Алихан Смаилов. Президент назначил его на этот пост в январе 2022 года и переназначил в марте 2023-го после выборов в Мажилис — нижнюю палату парламента.