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Суд в России заочно арестовал украинского политика Арестовича
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Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков об армии РФ undefined
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Суд в России заочно арестовал украинского политика Арестовича

Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков об армии РФ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов) за призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки о Российской армии.


Мера пресечения в виде ареста на два месяца будет действовать с того момента, когда Арестовича задержат на территории РФ или экстрадируют его в Россию.


На Украине в отношении Арестовича также возбуждено несколько уголовных дел. Сообщается, что сейчас он за границей.


6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России. Также литератора объявили в международный розыск.

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#терроризм #фейки об армии #суд #украина #арестович
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