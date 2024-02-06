Суд в России заочно арестовал украинского политика Арестовича

Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень экстремистов и террористов) за призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки о Российской армии.





Мера пресечения в виде ареста на два месяца будет действовать с того момента, когда Арестовича задержат на территории РФ или экстрадируют его в Россию.





На Украине в отношении Арестовича также возбуждено несколько уголовных дел. Сообщается, что сейчас он за границей.





6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России. Также литератора объявили в международный розыск.