Песков заявил, что сейчас нет никаких решений насчет полного запрета VPN в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о полном запрете VPN в России на данный момент нет.





Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с учащимися школы №1 Екатеринбурга ответила на вопросы касательно блокировки VPN-сервисов в России с 1 марта. Она подтвердила, что, «скорее всего», так и произойдет.





Мизулина вместе с тем признала, что «прокси, анонимайзеры и VPN-сервисы невозможно заблокировать полностью». Позже глава Лиги безопасного интернета заметила, что «ничего не обещала». Она также сравнила бесплатные VPN-сервисы с «порталом в ад».





В октябре 2023 года замглавы совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор с марта 2024 года сможет блокировать все VPN-сервисы в магазинах приложений.





Шейкин сказал, что с 1 марта 2024 года в стране вступит в силу приказ, «по которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах».