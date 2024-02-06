ЦИК России перенес заседание по рассмотрению регистрации кандидатов на 8 февраля

Члены Центризбиркома приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.





Она подчеркнула, что Центризбирком сделал это, «проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи». Установленные законом сроки позволяют перенести заседание, добавила председатель.





Памфилова указала, что кандидатам «в полной мере обеспечили их права, в том числе процедурные». Каждому заблаговременно, в соответствии с законом, были представлены для полноценного ознакомления результаты проверки собранных подписей, добавила она.





«Поскольку выявленный экспертами процент недействительных подписей оказался и у Малинковича, и у Надеждина довольно существенным — на уровне 14-15%, то и времени на ознакомление кандидатов с выводом рабочей группы понадобится больше», — отметила Памфилова.





Она подчеркнула, что «в данном случае ЦИК России идет им навстречу, даже несмотря на то что у каждого была возможность, которой команда Малинковича воспользовалась частично, а команда Надеждина не воспользовалась совсем — присутствовать непосредственно все дни в ЦИКе во время проверки их подписей».





Ранее уполномоченный представитель «Гражданской инициативы» Игорь Артемьев сообщил, что группа ЦИК нашла 15,348% брака в подписях за Надеждина. Всего политик собрал более 200 тысяч подписей, из них в соответствии с законом сдал в ЦИК 105 тысяч. Группа ЦИК отобрала 60 тысяч. Для регистрации подписей брак не должен превышать 5%. ЦИК заявлял о дополнительной проверке еще 30 тысяч подписей. С учетом переноса даты заседания вопрос о допуске Надеждина будет решен 8 февраля.





2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души».