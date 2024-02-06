В Ozon прокомментировали освящение пункта выдачи товаров в Подмосковье

Представители Ozon отреагировали на распространившуюся в Сети информацию о благословении одного из пунктов выдачи заказов в Московской области иеромонахом Никоном. Как отметили в пресс-службе Ozon, все продавцы имеют право на религиозные обряды в соответствии со своей верой.





«Мы хотим предоставить всем партнерам Ozon возможность использовать статью 28 нашей Конституции», — сообщили Daily Storm в пресс-службе маркетплейса.





Статья гарантирует каждому свободу вероисповедания, а также позволяет иметь религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.





Священник РПЦ иеромонах Никон (Сергей Белавенец в миру), по совместительству сотрудник канцелярии Российского императорского дома, 28 января рассказал в своих соцсетях об освящении одного из пунктов выдачи Ozon в Московской области и опубликовал кадры с мероприятия. По словам священнослужителя, об этом его попросили друзья.