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В Ozon прокомментировали освящение пункта выдачи товаров в Подмосковье
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Как утверждает пресс-служба маркетплейса, руководство разрешает верующим проводить такие мероприятия undefined
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В Ozon прокомментировали освящение пункта выдачи товаров в Подмосковье

Как утверждает пресс-служба маркетплейса, руководство разрешает верующим проводить такие мероприятия

Представители Ozon отреагировали на распространившуюся в Сети информацию о благословении одного из пунктов выдачи заказов в Московской области иеромонахом Никоном. Как отметили в пресс-службе Ozon, все продавцы имеют право на религиозные обряды в соответствии со своей верой.


«Мы хотим предоставить всем партнерам Ozon возможность использовать статью 28 нашей Конституции», — сообщили Daily Storm в пресс-службе маркетплейса.


Статья гарантирует каждому свободу вероисповедания, а также позволяет иметь религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. 


Священник РПЦ иеромонах Никон (Сергей Белавенец в миру), по совместительству сотрудник канцелярии Российского императорского дома, 28 января рассказал в своих соцсетях об освящении одного из пунктов выдачи Ozon в Московской области и опубликовал кадры с мероприятия. По словам священнослужителя, об этом его попросили друзья.

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#рпц #ozon #маркетплейс
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