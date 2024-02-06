Минздрав разрешил продавать экстренные противозачаточные без рецепта и онлайн

Министерство здравоохранения России изучило международный опыт и пришло к выводу, что «Постинор» и «Эскапел» с действующим веществом левоноргестрел не соответствуют ни одному из требований к рецептурным препаратам. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».





Сообщается, что Минздрав принял такое решение на фоне ужесточения оборота мифепристона, так как при низких дозировках его принимают как средство экстренной контрацепции. Кроме того, были учтены исследования о безопасности приема вышеуказанных препаратов без назначения врача.





4 октября 2023 года Минздрав России внес три препарата для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ появился на интернет-портале правовой информации.





В список внесли такие препараты, как мизопростол, мифепристон и циклопентолат. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.