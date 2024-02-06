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BadComedian оценил слова школьницы, раскритиковавшей исторические фильмы на встрече с Мизулиной
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Блогера радует, что благодаря его проекту люди получают новые знания Скриншот: YouTube / BadComedian
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BadComedian оценил слова школьницы, раскритиковавшей исторические фильмы на встрече с Мизулиной

Блогера радует, что благодаря его проекту люди получают новые знания

Скриншот: YouTube / BadComedian

Известный блогер и автор обзоров новинок кинематографа BadComedian (Евгений Баженов) отреагировал на высказывания екатеринбургской школьницы, которая на встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной раскритиковала исторические фильмы. 


«Это нормально, что задают такие вопросы. Это, мне кажется, движение, когда человеку интересно что-то и он спрашивает об этом», — заявил  BadComedian Daily Storm.


Блогер отметил: он рад, что его видео привлекают подростков и помогают им разобраться в правдивости кинокартин. 


«Если зритель интересуется, я считаю, моя задача выполнена. Я донес какие-то факты исторические — постарался, по крайней мере. Попытался раскрыть, где авторы не правы, показать реальность. Если об этом узнают (неважно — молодежь, взрослые люди или дети), это отлично. Главное, чтобы человек что-то узнавал. Поэтому, безусловно, отношусь положительно», — сказал Баженов. 


Ранее школьница в Екатеринбурге на встрече с Мизулиной раскритиковала российские исторические фильмы, которые снимают на деньги Фонда кино. 


Ученица екатеринбургской школы №1 заявила, что сегодня в историческом кино, снятом в том числе и на налоговые отчисления от граждан, часто искажены факты. В качестве примера девочка привела фильмы «Зоя» о Зое Космодемьянской и «Движение вверх» о баскетбольном тренере Владимире Кондрашине. 

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#екатерина мизулина #badcomedian #историки
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