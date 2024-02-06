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У депутата Госдумы Лугового родился сын
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Всего у парламентария шестеро детей undefined
Эксклюзив Новости

У депутата Госдумы Лугового родился сын

Всего у парламентария шестеро детей

У депутата Госдумы от ЛДПР, первого заместителя председателя комитета по безопасности Андрея Лугового родился сын. Об этом Daily Storm сообщил сам парламентарий. 


«У меня сын родился. Пока что я об этом публично нигде не говорил, это эксклюзив», — заявил Луговой. 


У парламентария и его супруги Ксении Луговой еще двое детей. В 2015 году у них родился сын Макар, а в 2018-м — дочь Александра.


Луговому 57 лет, его супруге, свадьбу с которой они сыграли в 2012-м, — 33 года. У депутата также есть две взрослые дочери и сын.


Британская прокуратура называла Андрея Лугового подозреваемым в убийстве бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году. Лондон добивался от Москвы экстрадиции Лугового, однако РФ отказалась выдавать своего гражданина. 


В 2007 году Луговой стал депутатом Госдумы. В 2015-м был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

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