У депутата Госдумы Лугового родился сын

У депутата Госдумы от ЛДПР, первого заместителя председателя комитета по безопасности Андрея Лугового родился сын. Об этом Daily Storm сообщил сам парламентарий.





«У меня сын родился. Пока что я об этом публично нигде не говорил, это эксклюзив», — заявил Луговой.





У парламентария и его супруги Ксении Луговой еще двое детей. В 2015 году у них родился сын Макар, а в 2018-м — дочь Александра.





Луговому 57 лет, его супруге, свадьбу с которой они сыграли в 2012-м, — 33 года. У депутата также есть две взрослые дочери и сын.





Британская прокуратура называла Андрея Лугового подозреваемым в убийстве бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году. Лондон добивался от Москвы экстрадиции Лугового, однако РФ отказалась выдавать своего гражданина.





В 2007 году Луговой стал депутатом Госдумы. В 2015-м был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.