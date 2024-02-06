Русская православная церковь положительно относится к празднованию Китайского Нового года

Российские города в 2024 году будут впервые праздновать Китайский Новый год в рамках программы перекрестного Года культуры России и Китая. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что в РПЦ не беспокоятся по поводу китайского праздника.

«Мы на самом деле относимся спокойно к празднованию Китайского Нового года, поскольку это мероприятие входит в программу перекрестного Года культуры. Поэтому никаких особых вопросов у нас этот праздник не вызывает», — рассказал представитель церкви.

«Это обыкновенное культурное событие, которых проходит достаточно много в рамках культурного обмена между странами», — заключил Кипшидзе.

Китайский Новый год, или Чунь цзе, наступит в ночь на 10 февраля. «Праздник весны» отметят сразу несколько городов России, в том числе Москва и Санкт-Петербург: улицы украсят в китайском стиле, можно будет посетить тематические фестивальные площадки.