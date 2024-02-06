В Новосибирске пятилетней девочке провели операцию по удалению червя из мозга

В Новосибирске врачи провели операцию пятилетней девочке с паразитическим червем в мозге. Об этом областная больница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





Девочка поступила в больницу с жалобами на головные боли и параличом руки и ноги. Медики обнаружили 10-сантиметровое новообразование в ее мозге — оно появилось из-за поселившегося в органе паразита.





Ребенку провели операцию, к конечностям девочки вернулась чувствительность. По информации врачей, кисты обнаружили еще и в легких. На них попытаются воздействовать антибиотиками, если не получится — придется сделать еще одну операцию, добавили в больнице.





Эхинококкоз — заболевание, вызываемое при попадании в организм человека личинок червя. Врачи заявили, что девочка могла заразиться во время поездки в Среднюю Азию.