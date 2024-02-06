Студент УрФУ Доронин заявил, что не боится возбуждения уголовного дела после перепалки с Мизулиной

Студент УрФУ Иван Доронин после перепалки с Екатериной Мизулиной дал интервью Daily Storm. На вопрос, боится ли он, что после инцидента в отношении него могут завести дело о дискредитации ВС РФ, Доронин ответил отрицательно.





«Нет, не боюсь. Надо просто знать полную формулировку статьи и понимать ее суть», — заявил молодой человек.





Затем он процитировал статью УК и добавил: «Бесполезность срочников никак никуда не приписывается».





Доронин, публично заявивший о своем отношении к СВО и срочной службе в армии, поделился, что руководство вуза пока к нему не обращалось.





«Конфликтов с руководством вуза или студентами никаких не было. Или пока не было, и надо подождать», — сказал он.





Молодой человек подчеркнул, что «формально Мизулина поблагодарила» его за вопрос.





«Прямо ответить на мой вопрос ей было невозможно. Вместо этого Екатерина перевела тему и восхваляла себя, взывала к патриотизму. <…> Еще и толпу активистами в правильную реакцию вводили. Если это и вписывается в какие-то нормы, то в нормы низкопробных политических ток-шоу», — рассказал студент.





В Екатеринбурге Мизулина проводит уже третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы № 1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. Сегодня она провела беседу со студентами УрФУ.





В ходе встречи слово дали студенту Доронину. Сначала молодой человек затронул тему цензуры в стране, приведя в пример невозможность прослушать песни некоторых исполнителей. Также он обвинил Мизулину в том, что она «использовала институт армии для того, чтобы запугать Даню Милохина».





Мизулина в ответ заявила, что если обратить внимание на соцсети, то станет очевидно, что цензуры в России нет. Она также отметила, что не запугивала Милохина — «он сам запугался».





Впосдествии разговор затронул тему службы в армии. Тогда Доронин заявил, что идти в армию — бесполезное занятие. Он также отметил, что ничего не занимал у родины, чтобы отдавать ей долг. На это Екатерина Мизулина посоветовала извиниться за оскорбление солдат, пока его не привлекли к ответственности. Студент извинился и сказал, что ему очень жаль и он не хотел кого-то оскорбить.





Позже в своем Telegram-канале Мизулина отреагировала на сообщения о том, что она «пригрозила» Доронину статьей о «Дискредитации армии». Глава Лиги безопасного интернета пояснила, что такие заявления «могут оскорбить тысячи наших ребят, его сверстников, которые проходят срочную службу в нашей армии». Поэтому она предложила молодому человеку сразу извиниться за сказанное, что он и сделал.